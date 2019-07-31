ВМС США сообщили о катастрофе истребителя F/A-18 в Калифорнии
Вашингтон, 31 июля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Истребитель F/A-18 ВМС США рухнул на территории штата Калифорния, сообщает 31 июля официальный аккаунт ВМС США в Twitter.
U.S. Navy
Истребитель F/A-18
Боевой самолёт упал и разбился недалеко от авиабазы ВМС China Lake.
Катастрофа произошла около 21:00 мск.
О судьбе лётчика, пилотировавшего боевой самолёт, пока ничего неизвестно. Поисково-спасательная операция в районе падения истребителя продолжается.
Причины катастрофы пока не установлены.