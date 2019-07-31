Москва, 31 июля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Россельхознадзор снимает ранее введённые ограничения на поставки в Россию свиноводческой продукции белорусского ОАО «Гродненский мясокомбинат». Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Grodnomk.by Цех предприятия «Гродненский мясокомбинат»

Как уточняется, решение об этом принято с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров белорусской стороной, а также под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии относительно благополучия сельхозпредприятий — поставщиков животных по особо опасным и карантинным болезням.

С 1 августа «Гродненский мясокомбинат» сможет возобновить поставки в Россию свинины, продукции свиноводства или продукции, содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку. При этом вся эта продукция должна быть выработана не ранее указанной даты и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

При изготовлении данной продукции предприятием также должен быть использован убойный скот, поставленный десятью организациями, перечень которых Россельхознадзор направил белорусским коллегам. Животные должны быть исследованы на африканскую чуму свиней под контролем республиканской ветеринарной службы, а протоколы исследований должны предоставляться российской стороне.

Кроме этого, территориальные управления Россельхознадзора будут отбирать пробы от продукции «Гродненского мясокомбината» для исследований на наличие генома АЧС.