Париж, 31 июля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Трое заключенных, отбывающих во Франции тюремный срок за экстремизм и терроризм, обвинены в подготовке нового террористического акта, сообщает 31 июля газета Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

По утверждению французской полиции, экстремисты планировали осуществить теракт сразу же после освобождения из тюрьмы. Двое из троих обвиняемых пока ещё остаются в тюрьме, третий, бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, остаётся на свободе.

Объект террористической атаки экстремисты планировали выбрать после освобождения одного из своих подельников, отбывающего срок за участие в войне в Сирии на стороне террористов.