Президент Мексики обещает не вводить новых налогов в 2020 году
Мехико, 31 июля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает не допустить новых налогов и повышения цен на топливо и электричество в 2020 году, 31 июля передает агентство Reuters.
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Андрес Мануэль Лопес Обрадор
«Никаких новых налогов не будет… Не будет повышения цен в реальном выражении на бензин, дизельное топливо, газ, электричество», — заявил президент на пресс-конференции в Мехико.
Бюджет 2020 года должен быть представлен правительством Мексики до 8 сентября текущего года.
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