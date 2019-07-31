Мехико, 31 июля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает не допустить новых налогов и повышения цен на топливо и электричество в 2020 году, 31 июля передает агентство Reuters.

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«Никаких новых налогов не будет… Не будет повышения цен в реальном выражении на бензин, дизельное топливо, газ, электричество» , — заявил президент на пресс-конференции в Мехико.

Бюджет 2020 года должен быть представлен правительством Мексики до 8 сентября текущего года.

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