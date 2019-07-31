Москва, 31 июля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Пожар произошёл в многоэтажном жилом доме в центре Москвы вечером 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Moscow.mchs.ru Пожарный

По информации ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже дома, расположенного по адресу: улица Арбат, дом 23, строение 2. Площадь, охваченная огнём, составила около 20 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 18:51 загорание было ликвидировано», — отметили в МЧС.

Информации о возможных пострадавших в результате пожара не поступало.