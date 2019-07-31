Варшава, 31 июля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Вопрос о выплате финансовых репараций Польше за Вторую мировую войну Германия считает полностью закрытым, заявил 31 июля в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Sandro Halank Хайко Маас

Такое заявление глава МИД Германии сделал по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, прошедшей в Варшаве.

По словам Мааса, при этом Германия обязуется «хранить память о преступлениях нацистов» даже после смерти последнего свидетеля этих преступлений.

Напомним, правительство Польши заявляло, что намерено добиваться от Германии новых репараций, объем которых может достигать триллиона долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, такие планы официальной Варшавы странным образом совпадают с приближающимся прекращением финансирования польского «экономического чуда» со стороны ЕС.