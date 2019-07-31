Москва, 31 июля, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала ложью заявления о беспомощности ЦИК в связи с выборами в Московскую городскую думу. Об этом она заявила на заседании комиссии 31 июля. Видеозапись выступления опубликована на официальном сайте ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Каждый день я слышу ложь. Ложь! — эмоционально сказала Памфилова. — Или люди не знают, или сознательно людям мозги засоряют, что вот ЦИК беспомощный. ЦИК не беспомощный. Только мы федеративное государство, и у нас чётко разграничены наши полномочия и ответственности. Если бы это была федеральная кампания, мы бы действовали более оперативно и по-другому, но это региональная кампания».

Памфилова объяснила, что у ЦИК не было даже формального повода вмешиваться в оперативную деятельность Мосгоризбиркома, поскольку «ни одной жалобы до момента второго этапа проверки подписей и документов в целом, ни одной жалобы со стороны ни одного кандидата, партии или москвичей на действия избирательной системы Москвы в Центральную избирательную комиссию не поступало».

«Нам говорят: давайте быстро нас зарегистрируйте. Не можем мы через голову Мосгоризбиркома оперативно, как вы хотите, оптом и скопом всех зарегистрировать. Если вы уверены в своей правоте, придётся пройти все те процедуры, которые предусмотрены законом», — обратилась Памфилова к незарегистрированным кандидатам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Памфилова выразила готовность открыто, с привлечением СМИ, членов Совета по правам человека и сторонних экспертов рассмотреть все официальные жалобы на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, поступившие в ЦИК. В настоящее время таких жалоб девять: от Юлии Серебрянской, Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Екатерины Игнатовой, Любови Соболь.

Напомним, ряду кандидатов было отказано в регистрации по причине многочисленных нарушений при сборе подписей за их выдвижение. В частности, у 12 кандидатов были обнаружены 344 подписи ранее умерших людей. У 13 кандидатов выявлено 9 794 подписи с недостоверными паспортными данными.