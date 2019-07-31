Москва, 31 июля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании сегодня, 31 июля, назвала призывом к нарушению закона требования группы называющих себя независимыми кандидатов зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму без учёта проверки подписей. Видеозапись полного выступления Памфиловой опубликована на сайте ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Каждый день слышу, в том числе и от очень уважаемых, вроде бы, политологов, абсолютно странные тезисы, которые свидетельствуют, что многие из тех, кто комментирует выборную кампанию, не знают многих аспектов избирательного процесса», — заявила Памфилова.

Она, в частности, высмеяла заявление одного из политологов, который предположил, что «власть сменила тактику, (и теперь) может быть, кого-то и зарегистрируют для того, чтобы разобщить эту оппозицию».

«Как вы вообще представляете себе тезис, чтобы группу, которая считает себя независимыми оппозиционными кандидатами, зарегистрировать на особых условиях? Без проверки индивидуально каждого?» — поинтересовалась Памфилова.

Председатель ЦИК считает неконструктивной позицию кандидатов, которую она описала как «Просто зарегистрируйте, потому что мы не доверяем тому, как работали окружные комиссии, Мосгоризбирком. Мы считаем, что это неправильно, поэтому возьмите и нас зарегистрируйте».

«Естественно, если у всех тех, кто к нам обратится (и мы тщательно проверим их документы) всё будет в порядке — мы зарегистрируем их всех. Если ни у кого из них документы не будут в порядке — никого не зарегистрируем. А если у кого-то будут документы в порядке и мы вытащим ещё дополнительно основания — то, конечно, зарегистрируем», — сказала Элла Памфилова.

«Интерпретировать можно по-разному, но надо быть честными», — подчеркнула она.

Памфилова напомнила, что после её встречи с группой кандидатов 23 июля некоторые из них оказались недовольны итогами разговора, назвали диалог безрезультатным. «Я скажу, почему. Потому что и они, и политологи, их поддерживающие, и многие, кто выступает на большую аудиторию, они считали, что единственно правильное решение, которое могло бы быть — это когда они пришли ко мне 23 июля и когда ещё не было ни одного отказа на уровне Мосгоризбиркома, я должна была своим административно-командным методом — я, как Памфилова, а не как 15 членов ЦИК, имеющих разную позицию — тут же, вопреки закону, наплевав на этот закон, пойти навстречу из любви к ним и вот так вот всех оптом взять и зарегистрировать. Это единственное требование, которое на протяжении встречи высказывалось. Ну, естественно, мы не могли на это пойти», — рассказала Памфилова.

Председатель ЦИК напомнила, что предлагала незарегистрированным кандидатам не терять время и сразу после отказа МГИК обращаться в ЦИК, заранее принеся копии документов. Вместе с тем, по её словам, до начала проверки подписей в ЦИК жалоб по Москве не поступало.

«Мы очень доброжелательно ко всем относимся. Мы считаем, что, действительно, если есть малейшая возможность зарегистрировать, мы будем трактовать все неясности в пользу кандидатов. Рассмотрим максимально объективно, но индивидуально каждого, максимально оперативно, в присутствии средств массовой информации. Они могут приходить со своими экспертами на рабочие группы, высказываться, давать аргументы. Постараемся максимально объективно и доброжелательно этот процесс провести», — пообещала председатель ЦИК.

В настоящее время в ЦИК поступили жалобы от девяти незарегистрированных кандидатов, у которых были выявлены недостоверные подписи: Юлии Серебрянская, Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Екатерины Игнатовой, Любови Соболь. «Что касается кандидатов, которые из-за митингов находятся под арестом, смогут оформить доверенность, и доверенное лицо подаст жалобу», — уточнила Памфилова.

Как сообщалось ранее, ряду кандидатов было отказано в регистрации на выборы в Московскую городскую думу по причине многочисленных нарушений при сборе подписей за их выдвижение. В частности, у 12 кандидатов, в том числе у Ивана Кульнева, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Ивана Жданова и других — были обнаружены 344 подписи ранее умерших людей. У 13 кандидатов выявлено 9 794 подписи с недействительными или несуществующими паспортными данными.