Екатеринбург, 31 июля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Жительница Свердловской области выиграла девять миллионов 405 тысяч рублей в лотерею. Об этом сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

yrolle Дом у моря

Свердловчанка также сообщила о том, как намерена потратить выигрыш. Женщина мечтает приобрести дом у моря и организовать приют для бездомных собак.

Напомним, что розыгрыш призового фонда проводился в 155 045-м тираже лотереи «Рапид». Свердловчанка сложила комбинацию цифр из знаменательных дат, в итоге она и стала для неё счастливой. Она отметила, что такой способ и ранее позволял ей выигрывать.