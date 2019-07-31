Санкт-Петербург, 31 июля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» выставили на торги собственные активы в Петербурге на Лиговском проспекте. Об этом свидетельствуют данные Российского аукционного дома. Он уже назначил торги на 23 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

Объекты РЖД расположены на участке почти в 2 тыс. 700 кв. метров, который компания взяла в долгосрочную аренду до 2054 года.

Стартовая цена лота составляет поти 520 млн рублей, шаг на повышение — примерно 15 млн рублей.

Речь идет о железнодорожных путях, складских и производственных постройках — дома по Лиговскому проспекту и дом №122 по Боровой улице, всей инженерной инфраструктуре.

Участок, ограниченный Лиговским проспектом, улицами Тосина и Воздухоплавательской, а также железнодорожными путями, входит в так называемый «серый пояс» Петербурга, который нуждается в развитии после закрытия или переезда промышленных предприятий.