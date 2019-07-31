Москва, 31 июля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. За сто дней своего пребывания на президентском посту Владимир Зеленский не предпринял ни одного конструктивного шага в отношении социальной и экономической политики. Об этом заявил директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Что сделал Зеленский? Он съездил на Донбасс, съездил туда, где находятся украинские вооружённые формирования, посмотрел как они живут в отжатых у жителей Донбасса домах… Сказал, да, будем улучшать условия. С людьми всех этих территорий на линии соприкосновения он не встретился», — заявил Долгов.

«Теперь что? Они всё переименовывают. Вот эта страсть к переименовыванию: теперь вместо администрации президента — офис. Не будет парада на День победы? Будет шествие. То же самое, только в профиль», — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны и решил направить сэкономленные деньги на выплату премий военным.