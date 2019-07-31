Москва, 31 июля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на создании рабочей группы по вопросам изменения норм лесопользования в связи с пожарами в Сибири. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

skeeze Огонь в лесу

Руководители четырех фракций Госдумы подготовили обращение к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом создать рабочую группы по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования, заявил Миронов.

В обращении предлагается создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в области лесопользования с участием членов правительства, представителей профильных министерств, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, представителей законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Группа должна заняться проблемами, имеющими в данной сфере системный характер, подчеркнул Миронов.

Также парламентарии требуют от Медведева срочно принять дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами в Сибири и Бурятии.

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