Москва, 31 июля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Руководители четырех фракций Госдумы подготовили обращение к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом срочно принять дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами, а также создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

(сс) skeeze Лесной пожар

«Принимаемые правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации меры по урегулированию текущей ситуации являются недостаточными», — говорится в обращении.

Руководители фракций призывают правительство совместно с региональными органами власти в кратчайшие сроки принять дополнительные меры, направленные на деэскалацию сложившейся ситуации.

В частности, предлагается создать дорожную карту планируемых мероприятий, определить источники их финансирования и назначить лиц, ответственных за их реализацию.

Обращение подписали также руководители фракций «Единая Россия» Сергей Неверов, КПРФ — Геннадий Зюганов, ЛДПР — Владимир Жириновский.

Вместе с тем военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации подключатся к тушению пожаров в Сибири — такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.