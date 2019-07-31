Москва, 31 июля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые в 2019 году зафиксировала снижение индекса потребительских цен — дефляцию. Об этом говорится в опубликованном на сайте Росстата исследовании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Индекс потребительских цен за период с 23 по 29 июля составил 99,9%.

Снижение цен произошло, в основном, на продовольственные товары. В частности, на плодоовощную продукцию цены в целом снизились на 0,9%: на огурцы — 4,0%, картофель — 3,3%, морковь — 3,2%, лук — 2,5%. Кроме того, подешевели сахар-песок (на 1,2%), масло подсолнечное (на 0,3%), сосиски, сардельки, маргарин и крупа гречневая (в среднем, на 0,2%).

При этом ещё в июне инфляция уже составила 0%, а по продуктам питания была также зафиксирована дефляция в 0,5%. С начала июля индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года — 102,7%.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам 10 июля 2019 года заявил о необходимости вернуть инфляцию к целевым значениям (не выше 4% за год) и обеспечить дальнейшее снижение безработицы. «Нужно внимательно за всеми этими параметрами следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу, если увидим, что это необходимо», — сказал глава государства.

Напомним, что по итогам июня безработица в России показала рекордный минимум. Её уровень составил 4,4% от от численности всей рабочей силы и снижается уже третий месяц подряд.