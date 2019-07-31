Москва, 31 июля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Сегодня, 31 июля, правительство РФ утвердило предложенный Минпромторгом проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации», направленный на поддержку отечественной судостроительной отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Теперь правительство имеет право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России. Речь идет о работе в Арктике и касается перевозок угля, нефти, газового конденсата и других грузов.

«Например, это перевозка грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская перевозка и хранение углеводородов, которые добыты на территории нашей страны или под нашей юрисдикцией», — отметил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев. «Любая компания — неважно, российская или иностранная, — если хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране. Конечно, выгоднее всего это делать в свободных зонах, на территориях опережающего развития, где действуют льготные налоговые режимы. Такие решения по ТОР и свободным зонам нами приняты» — разъяснил Дмитрий Медведев.

Таким образом, принятые изменения будут служить стимулированию судоходных, лизинговых компаний и судостроительных организаций, в том числе иностранных, к размещению заказов и производства комплектующих на территории нашей страны.

В настоящее время средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий составляет не более 40−50%, что не позволяет обеспечить их рентабельную работу, а также существенно тормозит развитие и модернизацию.

Напомним, что Минпромторг еще весной 2018 года предлагал законопроект о запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых непосредственно в российской части Арктики. По мнению ведомства, российское «происхождение» должно быть также у судов ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и судов для шельфовых ресурсных исследований.