Тегеран, 31 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности к диалогу с Саудовской Аравией. Об этом 31 июля дипломат сообщил агентству IRIB.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Если Саудовская Аравия готова к диалогу, мы будем этому рады. Мы никогда не закрывали двери для переговоров с нашими соседями и мы их никогда не будем закрывать» Джавад Зариф

Напомним, Саудовская Аравия и Иран являются наиболее непримиримыми соперниками в регионе Ближнего Востока, стороны конфликтуют по многим вопросам, а также оказывают поддержку воюющим между собой сторонам.