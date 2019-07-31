Москва, 31 июля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В связи с пожарами депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил правительству РФ ввести режим межрегионального ЧС и рассмотреть вопрос над введением режима ЧС федерального характера на территории Красноярского края и Иркутской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля. По словам парламентария, соответствующее письмо направлено им в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Учитывая динамику (буквально за несколько дней площадь пожаров выросла на миллион га), угрозу жизни и здоровью людей, масштабы пожаров и распространения смога, считаю, что правительственная комиссия по ЧС должна рассмотреть вопрос об объявлении режима ЧС федерального масштаба и точно ввести ЧС межрегионального характера. Отдельно отмечу, что при ЧС федерального масштаба контроль и управление ситуацией на себя берет федеральный центр», — заявил Щапов.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» режим ЧС межрегионального характера вводится, если «зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает территории двух и более сопредельных субъектов Российской Федерации, при этом на территории каждого из субъектов Российской Федерации введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера». Вводится он решением правительственной комиссии на основе данных Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

«Все условия налицо. Горят два сопредельных региона. Так что правительство, на мой взгляд, обязано как минимум ввести режим межрегиональной ЧС». — отметил Щапов.

По мнению парламентария, от ЧС федерального масштаба отделяет «простая формальность»: зона чрезвычайной ситуации в лесах должна затрагивать территории двух и более сопредельных федеральных округов, при этом на территории каждого из федеральных округов введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера.

«То есть проблема в том, что Бурятия не граничит с Якутией и там нельзя вести ЧС межрегионального масштаба, а на территории Якутии нет режима ЧС регионального характера», — указал депутат.

В качестве аргумента он также привел колоссальный ущерб здоровью людей — «дымом затянуло половину страны».

Последний раз режим ЧС федерального масштаба при пожарах вводился в мае 2017 года, напомнил Щапов.