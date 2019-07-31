Москва, 31 июля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Правительство РФ настаивает на праве устанавливать виды деятельности, которые можно осуществлять только на судах российского производства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Поправки в Кодекс торгового мореплавания обсудили на заседании правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Законопроектом, который будет внесен в Госдуму, предполагается расширить права правительства. Планируется, что только на отечественных судах станет возможна перевозка грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе.

«Любая компания — неважно, российская или иностранная, — если хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране», — рассуждает Медведев.

Все это послужит развитию территорий опережающего развития (ТОР), указал премьер-министр.

Медведев также привел данные, в соответствии с которыми российские судоверфи загружены наполовину. При этом глава правительства признал причину: в сфере судостроения «не хватает специалистов, денег на их подготовку, на улучшение работы с персоналом, расширение компетенций, обновление оборудования и современные технологии». Все это ведет к провалу в конкуренции на мировых рынках.