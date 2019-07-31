Москва, 31 июля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Центральный банк России с 1 августа 2019 года выпускает в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Вооруженные силы РФ», сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

На одной монете изображена эмблема воинских частей ядерного обеспечения Минобороны России.

На второй монете изображён стратегический бомбардировщик мобильного ракетного комплекса атомной ракетной подводной лодки.

На третьей монете размещено изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Минобороны РФ.

Тираж каждой монеты «Вооруженные силы РФ» составляет 5 тыс. штук.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года Центральный Банк России выпустил в обращение новую памятную монету «Костромская область».

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