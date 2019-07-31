Екатеринбург, 31 июля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Осенью 2019 года Екатеринбург столкнётся с продолжением «драматургии» с участием депутатов гордумы и мэра Александра Высокинского. Об этом заявил политолог Андрей Русаков центру «Рейтинг».

Алексей Колчин ИА REGMUM Екатеринбург. Храм «Большой Златоуст»

Эксперт подчеркнул, что нынешнее политическое «затишье» в городе вызвано отпусками парламентариев. Осенью же мэру предстоит отчитаться перед гордумой за исполнение бюджета-2019, а также начать работу по бюджету-2020.

Русаков считает, что в данной ситуации рано или поздно произойдёт «развязка», но до неё журналистам и политологам будет чем «кормиться», обозревая взаимодействие мэра и гордумы.

Политолог напомнил, что амбиции депутатов часто завязаны на «настоятельных просьбах» их спонсоров, которые, в свою очередь, хотят заполучить тот или иной городской актив.

Напомним, ранее Андрей Русаков заявил, что гордума Екатеринбурга усилилась благодаря протестам против строительства храма Святой Екатерины. Депутаты смогли использовать волнения для увеличения своего политического влияния, уверен эксперт.