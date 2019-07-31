Москва, 31 июля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Объём производства стали предприятиями группы «Евраз» в первом полугодии составил 6,9 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба компании.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Отмечается, что основной рост обеспечили предприятия в России и Северной Америке, вместе с тем на Украине выпуск стали прекратился полностью.

Также на предприятии отметили, что во втором квартале 2019 года на 7,7% увеличились продажи стальной продукции (по сравнению с результатом первого квартала текущего года). Кроме того, на 10,1% увеличился объём реализации строительного проката в России и рельсовой продукции в Северной Америке.

В целом во втором квартале 2019 года консолидированное производство стали «Евраза» осталось на уровне первого квартала.