Омск, 31 июля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал разработать план по водопонижению подтопленных районов региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в областном правительстве.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

Теперь Минприроды региона должно совместно с районами составить единый реестр всех гидротехнических сооружений подтопленных населённых пунктов, лесов, дорог, сельхозугодий.

На совещании, которое провёл Бурков, прозвучало, что во многих случаях подтопление населённых пунктов происходит из-за отсутствия систем водоотведения ливневых и коммунально-бытовых сточных вод. Кроме того, подтопление возникает в результате подпора воды различными сооружениями, например, плотинами.

Губернатор потребовал собрать информацию о территориях, которые оказались подтопленными в паводковый период за последние пять лет. Также должна быть проведена работа с гидротехническими сооружениями. Неиспользуемые сооружения необходимо ликвидировать, используемые — оформить в собственность и привести в безопасное техническое состояние.

На подготовку предложений губернатор дал ровно месяц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, омский губернатор Александр Бурков считает, что Мангутский канал — составная часть некогда единой мелиоративной системы Омской и Тюменской областей — должен быть передан в федеральную собственность. Сейчас «бесхозный статус» канала не даёт решить проблему подтоплений территорий этих двух регионов.

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