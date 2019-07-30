Омск, , 06:19 — REGNUM

Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым поднял вопрос о передаче Мангутского канала в федеральную собственность. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Мангутский канал — составная часть некогда единой мелиоративной системы на две области — Омскую и Тюменскую. Он появился в 60-х годах прошлого века. В настоящее время «бесхозный статус Мангутского канала не дает решить проблему подтоплений территорий как Омской, так и Тюменской областей».

Сейчас канал не справляется с пропуском поверхностных вод, что приводит к затоплению населённых пунктов и соответствующим неблагоприятным последствиям. Площадь затопленной территории увеличивается с каждым годом.

Бурков подчеркнул, что канал имеет межрегиональное значение, поэтому должен находиться в федеральной собственности. Гордеев, в свою очередь, отметил, что в этом вопросе нужно разбираться с участием всех заинтересованных ведомств и представителей обеих областей.

Напомним, встреча Александра Буркова и Алексея Гордеева состоялась в Москве 29 июля. Они обсуждали проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса Омской области.