Омск, 30 июля 2019, 06:19 — REGNUM
Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым поднял вопрос о передаче Мангутского канала в федеральную собственность. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.
Мангутский канал — составная часть некогда единой мелиоративной системы на две области — Омскую и Тюменскую. Он появился в 60-х годах прошлого века. В настоящее время «бесхозный статус Мангутского канала не дает решить проблему подтоплений территорий как Омской, так и Тюменской областей».
Сейчас канал не справляется с пропуском поверхностных вод, что приводит к затоплению населённых пунктов и соответствующим неблагоприятным последствиям. Площадь затопленной территории увеличивается с каждым годом.
Бурков подчеркнул, что канал имеет межрегиональное значение, поэтому должен находиться в федеральной собственности. Гордеев, в свою очередь, отметил, что в этом вопросе нужно разбираться с участием всех заинтересованных ведомств и представителей обеих областей.
Напомним, встреча Александра Буркова и Алексея Гордеева состоялась в Москве 29 июля. Они обсуждали проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса Омской области.