Вашингтон, 31 июля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден, сообщает исследовательский центр Echelon insight на основании данных собственного опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM СЩА

Участникам опроса был задан вопрос: «Если бы выборы состоялись в это воскресенье, кого из демократов вы поддержали бы на выдвижение в президенты?». Результаты распределились следующим образом:

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.