Иркутск, 31 июля, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Площадь пожаров в Иркутской области, которые власти отказываются тушить, за последнюю неделю выросла в два раза.

38.mchs.gov.ru Пожар в Иркутской области

По данным Управления «Авиалесохрана», на 31 июля в регионе насчитывалось 76 пожаров на площади в 638 тыс. га. При этом на 24 июля здесь действовал 41 пожар на общей площади в 339 тыс. га.

Эти пожары попали в зону «контроля», где возгорания не тушатся по экономическим причинам. Затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

Кроме того, на территории области бушует 59 товаров на площади в 78 тыс. га. По ним проводятся активные работы по тушению.

В соседнем Красноярском крае, как сообщало ИА REGNUM, на 31 июля было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади в более чем 1 млн га. Из них работы по тушению проводятся лишь на площади 21 963 га.

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