Благовещенск, 31 июля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Амурской области, на пересечении трассы «Амур» и реки Зея, на расстоянии километра со стороны Читы вода подходит к дорожному полотну. В зоне обширного паводка в Свободненском районе Приамурья работает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Обширный паводок в Приамурье

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Вода прибывает в Приамурье

«Вода подходит к дорожному полотну. Дорога проходит по низменности, уровень воды здесь примерно метр — полтора от уровня трассы. По обе стороны от дороги пойма реки затоплена. Тут же лежат опоры ЛЭП. Мне встретился рабочий, он рассказал, что это не поваленные опоры, а новые, их должны были устанавливать, но стихия не позволила приступить к работам. Идёт дождь, местами очень сильный дождь, он почти не прекращается, лишь изредка, «окна» без дождя очень маленькие. Сыро, воды много, вода прибывает», — сообщил корреспондент ИА REGNUM Алексей Суконкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область переживает очень масштабный паводок. Ночью затопило Белогорск. Уровень воды у города 225 см. Местные власти не исключают, что уровень поднимется выше, чем во время наводнения в 2013 году, — тогда максимальный уровень воды у Белогорска был 230 см.