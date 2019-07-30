Казань, 17 мая, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Татарии не видят оснований для запрета на проведение торжественных мероприятий для выпускников школ. Об этом заявила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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По ее словам, в прошлом году торжественное вручение аттестатов и выпускные вечера практически не проводились. «На сегодня мы каких-либо ограничений для запретов проведения торжественных мероприятий для выпускников по вручению аттестатов не видим. Считаем, что возможно проведение этих мероприятий», — добавила спикер.

Актовые залы образовательных учреждений могут разместить достаточное количество выпускников, родителей и преподавателей с учетом необходимых санитарно-эпидемиологических требований. «Если один-два класса в актовом зале школы, то торжественное мероприятие вполне допустимо. В этой части запретов нет», — уточнила Авдонина.

Для проведения выпускного вечера в кафе или ресторане действуют определенные правила, отметила представитель ведомства. Так, в учреждении общепита кроме класса выпускников не должно быть других посетителей. Также необходима правильная расстановка столиков, соблюдение режима работы ресторана или кафе — здесь ограничение пока сохраняется, резюмировала Любовь Авдонина.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах государственная аттестация для учеников 9-х и 11-х классов будет проводиться в очном режиме.

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