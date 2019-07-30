Москва, 30 июля, 2019, 19:37 — ИА Регнум. В России в ходе летнего полевого сезона 2019 года погибли почти 40 тысяч пчелосемей. Такие данные сегодня, 30 июля, привело министерство сельского хозяйства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

По последним данным, гибель 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 субъектах Федерации.

Данные о гибели пчел предоставляли власти субъектов Российской Федерации, ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», Союз пчеловодов и пчеловодных организаций страны «Пчеловодство», Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, а также Российский национальный союз пчеловодов.

Уточняется, что всего в России порядка 3,09 млн пчелосемей.

В Минсельходе отметили, что в каких-то регионах система компенсации потерь пчеловодам уже отлажена. Например это Башкирия, Липецкая и Курская области. Где-то такие системы только создаются.

Напомним, что массовая гибель пчел в России происходит из-за бесконтрольного применения пестицидов и агрохимикатов. Пострадавшие пчеловоды должны с помощью аккредитованных лабораторий точно установить причину гибели пчел в каждом конкретном случае. Компенсацию ущерба пчеловоды могут в том числе требовать в судебном порядке — путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении.