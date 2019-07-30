Москва, 30 июля, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Вероятность того, что бывший президент Украины Пётр Порошенко не вернётся на Украину, очень велика, считает политолог Михаил Погребинский (Украина). Об этом он заявил 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счастливого пути

«Есть целый ряд сигналов, свидетельствующих о том, что он готовился к этому (к бегству с Украины — прим. ИА REGNUM ), — сказал Погребинский. — Он вывел немереное количество килограммов стодолларовых купюр из своего банка. И куда-то спрятал. Кроме того, он отказался от охраны. Так что, я думаю, есть очень высокая вероятность того, что он не вернётся. И разговоры о том, что он не боится, это басни. Наверняка он боится. Против него есть сильные аргументы — как минимум по части сокрытия доходов от налогов и использования офшоров. Ему уйти от наказания очень сложно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным некоторых СМИ Украины, Порошенко покинул страну, отправившись в отпуск. Также было опубликовано интервью Порошенко, в котором он заявил, что не боится судебных процессов над ним и прятаться не собирается.