Москва, 30 июля, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Весь эффект от повышения прожиточного минимума в РФ «съеден» ростом цен, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что в РФ количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, за первые три месяца 2019 года выросло лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Продуктовая корзина в России

«Никакого отношения к действительности цифры Росстата не имеют. Но даже они показывают, насколько удручающая ситуация с бедностью и нищетой в России, — сказал Жуковский. — Официально Росстат нам заявляет, что количество жителей РФ, находящихся за чертой бедности, выросло из-за того, что ускоренными темпами рос прожиточный минимум. Но мы прекрасно понимаем, что повышение прожиточного минимума — это мёртвому припарки. Ни на какие 11 тысяч рублей в России выжить нельзя. Тем более что в этом прожиточном минимуме на продукты питания выделяется не больше 4 тысяч рублей».

Кроме того, рассуждая о причинах роста числа бедных в стране, Жуковский отметил, что одним из главных факторов здесь стал скачок цен, которые растут гораздо сильнее, чем показывает официальная статистика. Реальная же инфляция в стране, по словам Жуковского, составляет от 10% до 12%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруда РФ утвердило размер прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 рублей.