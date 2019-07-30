Вашингтон, 30 июля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Компания Facebook может отказаться от запуска своей криптовалюты Libra из-за «значительного» контроля со стороны регуляторов. Об этом 30 июля сообщил портал The Block.

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В своем отчете за второй квартал 2019 года руководство Facebook сообщило, что оно не может дать гарантии того, что Libra и сопутствующие проекты будут запущены в срок и вообще будут запущены.

Отмечается, что этому могут помешать несовершенство законодательства различных стран и работа контролирующих органов. При этом Facebook пока что не имеет достаточного опыта работы с криптовалютами и блокчейн-технологиями, что может помешать успешной реализации проекта.

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Ранее глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что планы Facebook запустить собственную криптовалюту вызывают у экспертов его ведомства «очень серьезную обеспокоенность». Он добавил: Facebook должа будет убедить Минфин США в том, что компания сможет при реализации этого проекта обеспечить его соответствие высоким стандартам безопасности.