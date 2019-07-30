Опасные «друзья человека»: составление списка собак оправданно
Москва, 30 июля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Человек, конечно, собаке друг, но нельзя сбрасывать со счетов, что действительно существует ряд пород собак, которые в силу определенных генетических особенностей имеют повышенную агрессивность и реально опасны для человека. Так что создание хотя бы справочного перечня потенциально опасных «друзей человека» во многом было оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Правда, в первоначальном варианте предлагалось внести в список аж 69 пород собак, что было бы явным перебором — в число потенциально опасных попадали бы практически все собаки, крупнее «карманных».
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.
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