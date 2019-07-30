Москва, 30 июля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на отмене приказа Минприроды, позволяющем отказаться от тушения пожаров в труднодоступных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

«Считаю необходимым срочно и в обязательном порядке отменить упомянутый приказ Минприроды. Кроме того, необходимо внести поправки в Лесной кодекс, направленные на профилактику лесных пожаров и обязательно увеличить финансирование авиалесоохраны, всех лесных служб», — отметил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).

Парламентарий напомнил, что с 2015 года действует приказ Минприроды РФ, согласно которому пожары можно не тушить, если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов, а затраты на борьбу с пожарами окажутся больше, чем материальный вред, который они причинят. В итоге в 2018 году 90% лесных пожаров в России действовало именно в труднодоступных местах, или, по терминологии чиновников, в «зонах контроля», их никто не тушил.

«Получается, что пожару дают разбушеваться, дойти до населенного пункта, чтобы начать тушить с большими трудностями и материальными затратами», — указал депутат.

В результате, сейчас в трех регионах Сибири (Иркутская область, Бурятия, Красноярский край) введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Режим «черного неба» введен на территориях Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. По сообщениям наших СМИ, дым от сибирских пожаров достиг Поволжья. Гидрометеорологическая служба Казахстана (Казгидромет) сообщила, что шлейф от горящего леса в России дошел и до этой республики.