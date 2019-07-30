Вильнюс, 30 июля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Экономика Литвы в первые полгода 2019 года росла со скоростью 4% от ВВП, что в абсолютных числах составляет 22,707 млрд евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 июля. Об этом свидетельствуют последние данные литовского департамента статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Европейский халифат

Это в четыре раза выше, чем в среднем в ЕС. «Это самый высокий темп конвергенции с 2013 года. Мало того, в отличие от 2005−2008 годов, рост литовской экономики устойчивый: торговый и текущий балансы улучшаются, баланс сектора власти избыточный, соотношений ВВП и долгов снижается, нет инфляционного пузыря, рост цен на недвижимость также не очень быстрый, а благодаря налоговой реформе затраты на труд в Литве не растут так быстро», — пишет на своей странице в социальной сети Facebook старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

Но сразу предупреждает, что Литва, хотя по-прежнему и сильно отстаёт от уровня жизни стран Западной Европы, однако при таком темпе в некой перспективе именно ЕС может стать причиной замедления развития литовской экономики.

«Всё же вызывает беспокойство умеренное снижение роста экономики еврозоны, которое рано или поздно будет иметь негативное влияние и на экономику Литвы», — пишет Маурицас.

Напомним, Литва с 2004 года, после того как вошла в ЕС, получила от Брюсселя в виде безвозмездной помощи десятки миллиардов евро.