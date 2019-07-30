Якутск, 30 июля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В Якутии продолжают гореть леса в нескольких районах, существовавшая угроза подхода огня к населённым пунктам в Ленском районе снята — очаги возгорания локализованы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на спасателей.

Лесной пожар

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На территории Ленского района, рядом с селом Пеледуй, где жители призывали о помощи, 30 июля тушат два природных пожара, общей площадью 145 га. По информации спасателей, возгорания локализованы, угрозы распространения очагов нет.

В районе посёлка Пеледуй, к которому близко подошёл накануне огонь, очаг возгорания локализован. Второй пожар находится в 73 км на севере от Ленска. Работают пожарные, парашютисты «Авиалесоохраны».

Несмотря на принимаемы меры, в районе сохраняется высокий IV класс пожароопасности леса.

При этом по данным лабораторных исследований, содержание вредных веществ в атмосферном воздухе не превышает нормы.

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В Верхоянском районе также сложная обстановка. Глава Якутии Айсен Николаев выделил вертолёт для сброса воды на горящий лес. Район получил 15 млн рублей на борьбу с огненной стихией.

«Люди уже очень устали, надышались дыма, ждут дождя. Комиссия ЧС собирается ежедневно. В больницах готовы оказать помощь обратившимся с жалобами людям» , — пишет местная газета «Вести Верхоянья».

Как сообщало ИА REGNUM, жители районов, где особо сильно горят леса, ждут помощи, бояться за своё здоровье и переживают о последствиях разгула огня.