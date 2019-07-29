Якутск, , 07:33 — REGNUM

Находящиеся в эпицентре лесных пожаров жители населённых пунктов Якутии призывают о помощи. По их словам, возгорания никто не тушит, они задыхаются и боятся сгореть в огне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар (сс) Kaibab National Forest

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В посёлке Передуй Ленского района, по информации местных сельчан, огонь вплотную подобрался к населённому пункту, и никто его не тушит.

«Мы задыхаемся от дыма. Дети и старики плачут от страха. Пожар никто не тушит, мы остались одни лицом к лицу со страшной стихией. Вчера немного прояснилось, но к вечеру снова подул ветер в сторону посёлка и принёс густой дым, дышать нечем. По посёлку бегают медведи, спасаясь от огня», — цитирует SakhaDay.ru одну из жительниц, которая обратилась в издание.

В Авиалесоохране сказали, что администрация Ленского района к ним за помощью не обращалась, а «если мы самовольно полезем тушить пожар, это будет нецелевое использование денежных средств».

Также местные жители говорят, что действующий мэр через месяц уходит с должности, поэтому особо не беспокоится.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия после выходных дней продолжает гореть — в регионе ждут дождя. Особый противопожарный режим ЧС действует на восьми территориях, режим ЧС введён в двух районах.

На 29 июля действует 158 лесных пожаров.