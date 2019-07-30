Москва, 30 июля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. В связи с тем, что на прилавках магазинов появилось много сортов сыров, Роспотребнадзор дал советы гражданам, как правильно выбрать этот продукт, сообщается на сайте ведомства.

Сыр

Самое главное, при покупке сыра нужно изучить состав на этикетке. В состав натурального сыра должны входить: молоко, сливки, бактериальные закваски и натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).

При разрезе сыра не должно быть трещин, неровностей. Недопустимо наличие плесени, за исключением специальных сортов.

Роспотребнадзор рекомендует покупать сыр в фабричной упаковке с указанием срока годности.

Отмечается, что натуральный сыр — дорогой продукт. Поэтому, покупая дешевый сыр, граждане рискуют приобрести сырный продукт.

Читайте также: Роспотребнадзор подготовил рекомендации по сбору и употреблению грибов

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РФ, от 20% до 62% брендов молока и молочной продукции в розничных торговых сетях не соответствуют установленным показателям качества.

Читайте также: Роспотребнадзор назвал долю фальсификата среди молока и сыра