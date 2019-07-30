В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Владивосток, 30 июля, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Утром 29 июля был задержан силовиками начальник управления угрозыска Андрей Миляев. Есть информация, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.
Также известно, что в кабинете Миляева его квартире прошли обыски.
Начальником Управления уголовного розыска задержанный работает шесть лет.
Как сообщало ИА REGNUM, это не первые задержания полицейской верхушки в регионе. В 2017 году был арестован заместитель начальника Управления МВД по Приморскому краю Илья Шамратов по подозрению в махинациях с премиями.