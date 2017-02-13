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СМИ сообщили об аресте замначальника УМВД по Приморью

Общество
«Суд Владивостока принял решение о заключении под стражу замначальника УМВД РФ по Приморскому краю»

Владивосток, 13 февраля 2017, 09:56 — REGNUM  Заместитель начальника Управления МВД по Приморскому краю Илья Шамратов арестован на два месяца. Такое решение принял в понедельник, 13 февраля, Первореченский районный суд Владивостока.

«Суд Владивостока принял решение о заключении под стражу замначальника УМВД РФ по Приморскому краю — начальника следственного управления Илью Шамратова на 2 месяца», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Шамратов, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, возглавляет следственное управление УМВД по Приморскому краю с 28 сентября 2013 г.

До этого он работал замначальника Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

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