СМИ сообщили об аресте замначальника УМВД по Приморью

«Суд Владивостока принял решение о заключении под стражу замначальника УМВД РФ по Приморскому краю»

Владивосток, , 09:56 — REGNUM Заместитель начальника Управления МВД по Приморскому краю Илья Шамратов арестован на два месяца. Такое решение принял в понедельник, 13 февраля, Первореченский районный суд Владивостока.

«Суд Владивостока принял решение о заключении под стражу замначальника УМВД РФ по Приморскому краю — начальника следственного управления Илью Шамратова на 2 месяца», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Шамратов, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, возглавляет следственное управление УМВД по Приморскому краю с 28 сентября 2013 г.

До этого он работал замначальника Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

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