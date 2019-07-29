Ереван, 30 июля, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, также известная как Стамбульская конвенция, в последние дни стала предметом жарких обсуждений и спекуляций в Армении.

Конвенция была опубликована для подписания в Стамбуле в 2011 году. Целью конвенции является защита женщин от всех форм насилия и ее предотвращение, ликвидация дискриминации, содействие равенству между женщинами и мужчинами. Из 47 государств-членов Совета Европы конвенцию подписали и ратифицировали 34.

По поводу документа с заявлением выступило министерство юстиции страны.

«Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) не противоречит концепту семьи и полов, предусмотренному Конституцией Армении», — говорится в документе.

В заявлении минюста Армении отмечается, что конвенция принуждает государство менять традиционные понятия семьи, при этом не регламентирует семейную жизнь и структуру семьи, не содержит определения понятия «семья» и не поощряет какую-либо структуру.

«Конвенция никак не влияет на национальное законодательство о браке. Документ не представляет какой-либо угрозы для национальных традиций и ценностей, более того, не принуждает отказываться от них. Лишь отмечается, что традиции, культура и религия не могут быть основой для оправдания насилия в отношении женщин», — говорится в заявлении правового ведомства.

Примечательно, что ярыми критиками конвенции выступают члены бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), во время правления которой страна присоединилась к конвенции.

Правительство Армении во главе с Кареном Карапетяном 28 декабря 2017 года одобрило конвенцию, но с 4 оговорками. Спустя около месяц, 18 января 2018 года, конвенцию в Страсбурге подписал представитель Армении в СЕ, посол Паруйр Ованнисян.

Бывший министр юстиции, один из видных представителей РПА Давид Арутюнян в беседе с hraparak. am также коснулся вопроса ратификации Стамбульской конвенции, посчитав ее проблемной.

«…Более того, те страны, которые увидели опасность в конвенции, ратифицировали ее с оговорками, и теперь столкнулись с довольно серьезными проблемами, потому что ратификация с оговорками не означает, что эти оговорки могут иметь долгую жизнь. У них есть максимальный срок, и в тех странах, которые ратифицировали конвенцию сейчас не решены многие вопросы, решений они не находят», — сказал Арутюнян.

Портал fip. am напоминает, что между тем Арутюнян на заседании правительства 28 декабря 2017 года, когда докладывал о присоединении к Стамбульской конвенции, ни о каких возможных проблемах и трудностях не говорил и не предупреждал.

«Должен отметить, что в связи с некоторыми положениями конвенции Армения предлагает оговорки, и ряд положений не будет распространяться в Армении. Это обусловлено особенностями нашей правовой системы», — отметил Арутюнян.

Более того, ни у одного из присутствующих на заседании правительства должностного лица не возник вопрос о содержании этой конвенции.

Примечательно также, что эти оговорки, по которым Армения в 2018 году подписала конвенцию, не относятся к «осуществляющим посягательства на традиционные ценности армянского народа» положениям, которыми сейчас спекулируют.