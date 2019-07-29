Нью-Дели, 29 июля, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Индия заключила контракт с Россией на покупку управляемых ракет класса «воздух-воздух» для своих военно-воздушных сил (ВВС), сообщает 29 июля индийское информагентство ANI со ссылкой на анонимный источник в правительстве.

g4sp Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии

По утверждению агентства, речь идёт о ракетах для вооружения истребителей Су-30МКИ индийских ВВС. Общая сумма контракта оценивается в 15 млрд рупий или $218 млн.

«Подписан контракт с Россией на приобретение ракет Р-27 класса «воздух-воздух», которые будут установлены на самолетах Су-30МКИ ВВС Индии», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители Су-30МКИ собираются в Индии из комплектов российского производства. Наряду с этим стоит отметить, что управляемая ракета советской разработки Р-27 относится к боеприпасам средней дальности и до сих пор считается надёжным и эффективным средством воздушного боя.