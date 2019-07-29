СМИ: Япония хочет стать участником программы F-35
Токио, 29 июля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Япония изучает вопрос полноценного присоединения к программе производства истребителей пятого поколения F-35, но Пентагон склонен отклонить такую заявку, сообщает 29 июля Defense News со ссылкой на неназванный источник.
По утверждению издания, 18 июня глава Бюро по планированию наращивания министерства обороны Японии Атсуо Сузуки отправил заместителю главы Пентагона по вопросам закупок Элен Лорд официальный запрос о вариантах предоставления Японии статуса полноценного участника программы F-35.
Напомним, на данный момент Токио имеет права лишь покупать истребители пятого поколения F-35.
«Я бы хотел узнать ваше мнение по поводу возможности Японии стать страной-партнером. Также я прошу вас предоставить министерству обороны подробную информацию об обязанностях и правах страны-партнера, а также о распределении расходов и условиях этого партнерства», — цитирует издание текст письма.
Уточняется, что не позднее 2 августа состоится встреча Элен Лорд с японскими чиновниками, но ответ Пентагона будет таким, что представителей Японии это не обрадует.
По словам источника издания, в Пентагоне считают, что если Япония станет партнером программы, то и другие страны начнут требовать подобного статуса.
Как сообщало ИА REGNUM, в США уже неоднократно заявляли о намерении исключить Турцию из программы F-35 после закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.