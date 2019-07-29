Пекин, 29 июля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Китайская интернет-технологическая компания ByteDance собирается выпустить на рынок смартфон собственного производства. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает Reuters.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Прежде всего компания ByteDance известна разработкой достаточно забавной социальной сети TikTok, которая позволяет создавать короткие музыкальные видео, проводить прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

Однако компания решила не останавливаться на достигнутом и хочет попробовать себя на рынке гаджетов. Слухи о том, что ByteDance собирается выводить на рынок смартфон собственного производства, появились ещё в мае 2019 года, но теперь в компании подтвердили эту информацию. Также стало известно, что этим проектом компания занимается порядка семи месяцев.

Помогать в реализации проекта ByteDance будет завод Smartisan Technology. Компания уже купила несколько патентов этого завода, а также назначила бывшего топ-менеджера управлять этим проектом.

В чем именно будет уникальность смартфона от ByteDance, пока непонятно, так как практически все попытки создать гаджеты, «заточенные» под те или иные социальные сети, провалились.

Например, компания HTC пыталась сделать смартфон, «заточенный» под Facebook, — неудачно. Компания Microsoft пыталась создать смартфон специально для соцсетей — провал.

Более того, последний год рынок смартфонов стагнирует, и даже американская Apple перестала публиковать статистику продаж своих гаджетов.