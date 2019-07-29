Москва, 29 июля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Мэрия Москвы согласовала проведение митинга внесистемной оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 3 августа. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил журналистам глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митингующие

Известно, что заявку на проведение протестного митинга в Москве подавала Либертарианская партия. При этом либертарианцы требовали предоставить им для митинга Лубянскую площадь.

Но мэрия согласовала митинг оппозиции только на проспекте Академика Сахарова недалеко от площади Трёх Вокзалов. В этом месте оппозиция уже традиционно проводит свои митинги.

Однако руководство Либертарианской партии ответ мэрии не устраивает. Будет ли это означать, что оппозиция снова захочет устроить несанкционированный митинг, или же согласится на проспект Сахарова — пока непонятно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля оппозиция пыталась устроить несанкционированный митинг перед зданием столичной мэрии. Однако стражи порядка этого не допустили.

В последние дни внесистемная оппозиция с помощью своих митингов пытается оказать давление на Московскую городскую избирательную комиссию, чтобы та зарегистрировала на выборах в Московскую городскую думу в качестве кандидатов ряд граждан, среди которых, в том числе, ближайшие сподвижники оппозиционного блогера Алексея Навального.