Ташкент, 29 июля, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко 31 июля — 1 августа посетит Минск с официальным визитом, сообщает МИД Узбекистана.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Шавкатом Мирзиёевым

«В продолжение узбекско-белорусского диалога на высшем уровне в городе Минске планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки», говорится в сообщении.

Президенты также посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание Совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации, установления прямых связей между регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала 2019 года Белоруссия поставила в Узбекистан 180 автомобилей МАЗ на общую сумму 18 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в разделе МИД Узбекистана о сотрудничестве со странами СНГ информация о Белоруссии отсутствует.