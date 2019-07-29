Москва, 29 июля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В связи с пожарами в Сибири и Якутии лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на созыве чрезвычайного заседания правительства и на принятии срочных мер по ликвидации пожаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Мы настаиваем на созыве чрезвычайного заседания правительства РФ и принятии экстренных мер по ликвидации лесных пожаров!» — отметил Зюганов.

Он назвал катастрофой происходящее в Сибири и Якутии.

Политик также назвал причины трагедии.

«Всё это неслучайно. Ведь нынешней властью фактически уничтожена советская система охраны лесов, а сами леса отданы на откуп «прихватизаторам». Поэтому многие пожары вообще не тушатся, если нет опасности для экономических объектов», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в СФО и Якутии увеличивается, запах гари чувствуется и в Европейской части России.