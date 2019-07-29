Москва, 29 июля, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Космический грузовой корабль «Прогресс МС-11» совершил отстыковку от Международной космической станции (МКС). Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш.

Грузовой корабль «Прогресс»

Отмечается, что корабль будет сведен с околоземной орбиты. В 16:50 мск он включит двигатель на торможение.

Напомним, 4 апреля «Прогресс МС-11» был отправлен на МКС. Космический грузовик прибыл к станции за рекордное время, совершив всего два витка вокруг Земли. Состыковка состоялась через 3,5 часа после старта.