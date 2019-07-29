Белгород, 29 июля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Причиной массовой гибели пчёл стало отравление инсектицидами, в состав которых входят фипронил и циперметрин. Результаты лабораторных исследований стали известны 29 июля на совместном заседании общественных советов Управления Россельхознадзора и департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.

Waugsberg Пчелы

Специалисты Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали 46 проб — были взяты погибшие насекомые, перга, мёд, растения с полей, расположенных вблизи пасек. Установлено, что пчёлы погибли, в том числе, от препарата «Монарх», в состав которого входит фипронил. В образцах для исследования также обнаружены диметоат, циперметрин, лямбда-цигалотрин. Эксперты говорят о несоблюдении хозяйствующими субъектами правил безопасного обращения с пестицидами.

В июне 2019 года только в трёх районах Белгородской области — Чернянском, Новоскольском и Старооскольском — погибло более 1,5 тысячи пчелосемей. В июле губернатор Евгений Савченко дал поручение департаменту АПК и обществу пчеловодов области просчитать максимальный ущерб от гибели насекомых и упущенной выгоды от недополученного мёда и обратиться в суд от имени всех пострадавших. Ущерб собираются взыскивать с аграриев, обработавших поля пестицидами.