Париж, 29 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Засуха во Франции, которая сохраняется с течением некоторого времени, имеет прямые последствия для фермеров и скотоводов, передает BFM TV.

janeb13 Эйфелева башня

Спустя несколько дней после второй волны жары, обрушившейся на Францию в этом году, в 78 департаментах страны сохраняется сильная засуха.

«В течение нескольких недель коровы находятся в стойле и потребляют корм, предназначенный для зимы. Производство молока упало», — рассказал Денис Новел, предприниматель из Савойи.

Издание отмечает, что дожди и грозы последних нескольких дней вселили в фермеров надежду. Однако количества осадков может быть недостаточно.

«В ближайшие недели мы увидим, пройдут ли у нас так называемые эффективные дожди, которые позволят проникнуть в первые слои почвы, чтобы противостоять поверхностной засухе», — объясняет гидролог Эмма Хазиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, июль 2019 года стал самым жарким во Франции за семь десятилетий. Температура воздуха в Париже достигла отметки 42,4 °С.