Череповец, Вологодская область, 29 июля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В Череповце Вологодской области родителям новорожденных теперь не приходится выстаивать очереди в ЗАГСе. Свидетельство о рождении ребенка им выдают прямо в роддоме, передает 29 июля Общественное телевидение России.

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В прошлом году молодые мамы обратились к депутатам законодательного собрания региона. Они жаловались, что на регистрацию ребенка уходит много времени, и просили ускорить процесс.

Власти разработали специальную программу под названием «С днем рождения, малыш!». Теперь сотрудники ЗАГСа сами приходят в роддома, а мамам вместе со свидетельством о рождении ребенка выдают набор с пеленками, распашонками и другими предметами, необходимыми для новорожденных. Средства на это выделили из областного бюджета.

Герман Мяснов, главный врач БУЗ Городской родильный дом г. Череповца «Нужно либо от ребенка отойти, либо с ребенком вместе прийти. Причем это очень ограниченные возможности. Плюс ко всему это еще, находясь в родильном доме. После родов женщина, на мой взгляд, она должна озабочена быть другими проблемами».

Надежда Козлова, мать новорожденной «Я быстренько заполнила анкетку — это было буквально вчера, и сегодня документ у меня на руках, поэтому я могу теперь спокойно проводить время с мужем и с ребенком».

Свидетельство о рождении ребенка сначала начали выдавать в 13 роддомах Москвы. После такое нововведение решили применить еще по крайней мере в десяти регионах, в том числе и в Вологодской области.

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